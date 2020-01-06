Пожар в польском хосписе унес жизни четырех человек

Четыре пациента погибли и более 20 получили ранения в результате пожара в польском хосписе перед рассветом в понедельник.

Трое стали жертвами огня, вспыхнувшего в 3 часа ночи в городе Хойнице, а четвертый скончался по дороге в больницу, сообщил губернатор области Дариуш Дрелич в ходе пресс-конференции.

"По предварительной версии, пожар мог быть вызван одним из пациентов, который, вероятно, курил сигарету", — заявил представитель полиции Михал Сенкевич.

Спасательные работы были затруднены из-за плохого состояния здоровья пациентов и ограниченной подвижности, а также сильного задымления.

Недавно "Правда.Ру" писала о женщине из Румынии, которую врачи по случайности подожгли прямо на операционном столе.