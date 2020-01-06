Война с драгдиллерами на Филиппинах не снизила продажи наркотиков

Война филиппинского президента Родриго Дутерте с наркотиками смогла снизить годовой оборот метамфетамина всего на 1%. Вице-президент страны в понедельник назвала это сокрушительным провалом.

Тысячи подозреваемых наркоторговцев и наркоманов были убиты в ходе кампании, которую Дутерте начал вскоре после того, как выиграл выборы в 2016 году.

Вице-президент Лени Робредо, которая была избран отдельно от президента, выступила с жёсткой критикой этой программы.

"Несмотря на количество убитых филиппинцев и потраченный бюджет, объем поставок "шабу" упал лишь на 1%", — сказала Робредо на пресс-конференции, используя слэнговое название метамфетаминов.

Конфликт президента и вице-президента

Робредо, бывший юрист по правам человека, долгое время была ведущим критиком антинаркотической кампании Дутерте, главным направлением которой были метамфетамины.

Ссылаясь на данные полиции, она сообщила, что ежегодный объем изъятий этого наркотика за последние три года составил около 1000 кг по сравнению с предполагаемым потреблением 3000 кг в неделю, что соответствует 156 тоннам в год на сумму около 1,3 трлн песо ($25 млрд).

Дутерте назначил Робердо главной по борьбе с наркотиками в этом ноябре, но уже через 18 дней уволил с этого поста.

Робредо заявила, что правительство должно изменить свою стратегию и прекратить полицейские антинаркотические операции. По её мнению, внимание надо сосредоточить на производителях зелья, а не его потребителях с улиц.