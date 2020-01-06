Кенийский проповедник заколол жену и убил себя на кафедре

Кенийский проповедник ударил ножом свою бывшую жену и покончил с собой на кафедре церкви, которую они основали вместе в прибрежном городе Момбаса.

Прихожане церкви рассказали журналистам, что Елисей Мисико сидел на передней скамье, затем подошел к своей жене Энн Мгхой, которая стояла за кафедрой, и ударил ее ножом, спрятанным под рубашкой.

После этого он ударил себя ножом в живот и перерезал себе горло, когда прихожане бросились к кафедре.

Проповедник погиб на месте, а его жена скончалась в больнице.

Супруги поссорились и в итоге разошлись из-за спора о том, кто должен возглавить церковь.

Мужчина оставил предсмертную записку, в которой обвинил свою жену в неверности и заговоре с целью оттеснить его от управления приходом. Он также обвинил ее в том, что она запретила ему видеться с их четырьмя детьми после того, как они расстались.