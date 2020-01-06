Над Австралией прошли дожди, но к концу недели её ждёт усиление пожаров

Дождь пошел в Австралии, и температура упала — но официальные лица предупреждают, что пожары, опустошающие страну, могут вновь усилиться.

В ночь на воскресенье чиновники предупредили, что температура повысится к четвергу. Власти заявили, что некоторые пожары в Виктории и Новом Южном Уэльсе могут соединиться, создав "мега-очаги".

Над Новым Южным Уэльсом пока что пролились дожди, а в некоторых местах и настоящие ливни — впрочем, обильно смешанные с сажей, ведь уровень загрязнения воздуха продуктами горения до сих пор угрожающе высок.

Национальная галерея Австралии в Канберре была закрыта в понедельник "для уменьшения любого риска для общественности, персонала и произведений искусства на выставке". Австралийский национальный университет в столице также закрыт.

Южнее Бюро метеорологии Виктории предупредило, что видимость в Мельбурне составляет менее 1 км во многих частях города и его окрестностях.