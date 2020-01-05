Никас Сафронов рассказал о модели, обвинившей его в изнасиловании

Художник Никас Сафронов рассказал подробности инцидента с моделью Мариной Рудницкой, которая обвинила его в изнасиловании. По его словам, девушка занималась шантажом и вымогательством вместе со своей подругой Татьяной Морозовой.

Сафронов заявил, что Татьяна обратилась к нему за несколько дней до новогодних праздников. Девушка заявила, что её подруга была изнасилована и забеременела от Никоса. Женщины потребовали от художника 500 тыс. рублей и пообещали в противном случае обратиться на передачу к Андрею Малахову.

Также девушки угрожали Сафронову, заявив, что уже участвовали в подобных аферах. Так они "ввалили" певца Серов и некого Олега Катасова.

"Я проверил, что они были на всех передачах со всеми этими историями. Я понял, что это серьезная история - это шантаж, который основан на весомых аргументах. Люди говорили уверенно, и было понятно, что за их уверенностью стоят конкретные дела и истории", - приводит "Вечерняя Москва" слова Сафронова.

Художник после этого обратился в полицию. Марина Рудницкая в данный момент находится в СИЗО.