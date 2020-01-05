На фанатов, перекрывших дорогу в Петербурге, завели уголовное дело

Полиция завела уголовное дело на фанатов "Зенита", которые вечером 3 января устроили файер-шоу в центре Петербурга. В дежурную часть в тот момент поступило сообщение о том, что на улице Бакунина 25 человек перекрывают движение автомобилей и кричат речевку "Хай Гитлер", сообщает "КП".

На хулиганов пожаловались местные жители. Через некоторое время на место происшествия прибыли три наряда полиции, но фанаты уже успели убежать. На видео, которое есть в распоряжении полиции, слышно, как молодые люди выкрикивают фанатские речевки.

Полиция завела дело по статье "Хулиганство". Участников этого инцидента разыскивают.