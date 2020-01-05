Полиция завела уголовное дело на фанатов "Зенита", которые вечером 3 января устроили файер-шоу в центре Петербурга. В дежурную часть в тот момент поступило сообщение о том, что на улице Бакунина 25 человек перекрывают движение автомобилей и кричат речевку "Хай Гитлер", сообщает "КП".
На хулиганов пожаловались местные жители. Через некоторое время на место происшествия прибыли три наряда полиции, но фанаты уже успели убежать. На видео, которое есть в распоряжении полиции, слышно, как молодые люди выкрикивают фанатские речевки.
Полиция завела дело по статье "Хулиганство". Участников этого инцидента разыскивают.
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