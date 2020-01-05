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Во Владивостоке два десятка автомобилей провалились под лёд

Происшествия » Человеческий фактор

Около 20 автомобилей ушли под лёд в бухте Воевода на острове Русском. Машины были припаркованы вдоль берега. Инцидент произошел рано утром 5 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Глубина реки в месте, где провалились автомобили, составляет 1,5-2 метра. Выручать автолюбителей приехали пять единиц техники, 14 спасателей и три сотрудника полиции.

Под воду автомобили ушли частично, поэтому некоторые смогли самостоятельно выбраться на берег. МЧС предупреждает граждан об опасности нахождения на льду.

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