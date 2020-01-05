Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Обрушение здания в Камбодже унесло жизни 36 человек, еще 23 пострадали

Происшествия » Человеческий фактор

36 человек погибли и еще 23 получили ранения, когда гостиница, строящаяся в Камбодже, рухнула, похоронив рабочих под завалами.

Официальные лица заявили об окончании спасательной операции через два дня после того, как семиэтажное бетонное здание рухнуло в пятницу в прибрежном городе Кеп, примерно в 160 км к юго-западу от столицы Пномпеня.

Среди 36 погибших были шестеро детей и 14 женщин, говорится в заявлении официальных лиц, которые не уточнили, почему дети были на строительной площадке.

Последствия и реакция властей

Губернатор Кеп Кен Сата заявил, что владельцы здания, камбоджийская пара, были задержаны для допроса.

Премьер-министр страны Хун Сен выступил в защиту правительственного ответа и заявил, что ни один чиновник в провинции Кеп не будет уволен.

"Обрушения зданий происходят не только в Камбодже … они случаются и в других местах … в том числе и в Соединенных Штатах", — сказал Хун Сен на брифинге.

Камбоджа переживает строительный бум, чтобы обслуживать растущие толпы китайских туристов и инвесторов.

Обрушение здания Кэп произошло через шесть месяцев после того, как 28 человек были убиты, когда китайская строительная площадка обрушилась в провинции Преа Сианук. Семь человек были обвинены в непредумышленном убийстве, и Хун Сен уволил чиновника по управлению стихийными бедствиями из-за этого несчастного случая.

Темы камбоджа обрушение дома несчастный случай
Актуальная аналитика
Путешествия
Как сделать новогоднюю капсулу времени
Собаки
Почему надо меньше кормить собак
Овощи
Болезни, которые повреждают баклажаны
Новости Все >
В Иране ответили на слова Трампа о 52 ударах
Австрия подозревает иностранное государство в кибератаке на свой МИД
Китай сменит главу гонконгских чиновников в связи с протестами
В Японии с аукциона продали тунец за $1,8 млн
Во Владивостоке два десятка автомобилей провалились под лёд
Пушков прокомментировал свои слова о Мексике и Техасе
В Донецке спасатели сняли мужчину с наружного кондиционера
Трамп приказал нанести удары по 52 целям в Иране
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Обрушение здания в Камбодже унесло жизни 36 человек, еще 23 пострадали
Последние материалы
Пушков прокомментировал свои слова о Мексике и Техасе
В Донецке спасатели сняли мужчину с наружного кондиционера
Почему надо меньше кормить собак
Трамп приказал нанести удары по 52 целям в Иране
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Обрушение здания в Камбодже унесло жизни 36 человек, еще 23 пострадали
Заседание иранского парламента началось с лозунга: "Смерть США!"
Япония может ужесточить правила миграции после побега экс-главы Nissan
Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда
В Кувейт перебрасывают 4 тыс. американских военнослужащих
Популярное
Финансы
С 1 января изменились правила расчета зарплаты

С 1 января 2020 года действуют новые правила расчета зарплаты.

С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции
Экономика и бизнес
Лукашенко не пойдет на условия РФ по углублению интеграции
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
Общество
В Ленобласти после новогоднего застолья умер 10-месячный ребенок
Соломон Соловьев Никогда не шутите с идеалами - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Почему мы верим в Деда Мороза Игорь Буккер
Комментарии
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Физики доказали существование души после смерти тела
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Физики доказали существование души после смерти тела
Белоруссия сможет сэкономить на поставках нефти из РФ $1,6 млрд в год
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Трамп назвал Путина "человеком, который может уничтожить США"
Почему Армения отходит от России
Эксперт раскрыл принципы использования ядерной кнопки
В центре Петербург нацисты устросили "акцию" с дымовыми шашками
В заброшенном здании воры обнаружили фрагменты тел и лекарства
В центре Петербург нацисты устросили "акцию" с дымовыми шашками
Президент США обвинил Сулеймани в гибели миллионов человек
Задержаны "колдуны", укравшие у фигуристки Сотниковой 2 млн рублей
Новогодний стол: про какие продукты лучше забыть
Шикарные особняки Джастина Бибера
Воск, которым покрывают яблоки, может повредить кишечник
Эксперт раскрыл принципы использования ядерной кнопки
Воск, которым покрывают яблоки, может повредить кишечник
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ