Обрушение здания в Камбодже унесло жизни 36 человек, еще 23 пострадали

36 человек погибли и еще 23 получили ранения, когда гостиница, строящаяся в Камбодже, рухнула, похоронив рабочих под завалами.

Официальные лица заявили об окончании спасательной операции через два дня после того, как семиэтажное бетонное здание рухнуло в пятницу в прибрежном городе Кеп, примерно в 160 км к юго-западу от столицы Пномпеня.

Среди 36 погибших были шестеро детей и 14 женщин, говорится в заявлении официальных лиц, которые не уточнили, почему дети были на строительной площадке.

Последствия и реакция властей

Губернатор Кеп Кен Сата заявил, что владельцы здания, камбоджийская пара, были задержаны для допроса.

Премьер-министр страны Хун Сен выступил в защиту правительственного ответа и заявил, что ни один чиновник в провинции Кеп не будет уволен.

"Обрушения зданий происходят не только в Камбодже … они случаются и в других местах … в том числе и в Соединенных Штатах", — сказал Хун Сен на брифинге.

Камбоджа переживает строительный бум, чтобы обслуживать растущие толпы китайских туристов и инвесторов.

Обрушение здания Кэп произошло через шесть месяцев после того, как 28 человек были убиты, когда китайская строительная площадка обрушилась в провинции Преа Сианук. Семь человек были обвинены в непредумышленном убийстве, и Хун Сен уволил чиновника по управлению стихийными бедствиями из-за этого несчастного случая.