Взрыв в Буркина-Фасо унёс жизни как минимум 14 человек

По меньшей мере 14 пассажиров автобуса погибли и четверо получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства на северо-западе Буркина-Фасо.

Большинство пассажиров были школьниками и студентами, возвращающимися в места учёбы после новогодних каникул.

По имеющимся данным, автобус наткнулся на самодельную мину в северной провинции Суру.

Пока неизвестно, кто стоял за этим нападением, но радикальный ислам стал заметно агрессивнее в последнее время на территории Буркина-Фасо.

В частности, в канун Рождества 35 мирных жителей погибли в результате атаки, совершённой предположительно джихадистами, на северную базу вооружённых сил. А в начале прошлого месяца местные экстремисты напали на христианскую церковь, напоминает "Правда.Ру".