В заброшенном здании воры обнаружили фрагменты тел и лекарства

В графстве Тайн-энд-Уир в Великобритании злоумышленники проникли в заброшенное здание и нашли там лекарства, которые отпускаются только по рецепту врача, а также фрагменты человеческих тел.

Преступникам удалось обойти охранников и украсть лекарства, у которых истек срок годности. На следующий день они снова вернулись, но были замечены охраной.

Сотрудники полиции поймали одного из них и выяснили, что он отравился вредными испарениями.

Второй был найден позднее пожарными, которые прибыли на вызов о биологической опасности. Преступникам пришлось пройти процедуру специальной обработки, так как они контактировали с вредными отходами.

Выяснилось, что фрагменты тел и лекарства находятся в помещении около года. Раньше здание принадлежало компании, работающей с Национальной службой здравоохранения. Но компания обанкротилась, а утилизацией отходов никто не занимался.