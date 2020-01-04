В Приморье сожгли более восьми тонн ядовитых растений

В Приморском крае в селе Первомайское в хозяйстве фермера из Китая было обнаружено пять партий злостного сорняка повилики, которые предназначались для поставки в КНР. Чтобы провести через границу карантинные семена, вес которых составлял 8,5 тонн, их планировали спрятать в партиях обычного зерна.

Зерно сожгли. В отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении.

Семена повилики широко используются в китайской медицине. Но в данном растении содержатся ядовитые вещества, опасные для сельскохозяйственных животных. Павилика - карантинные объект для России и Китая.

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