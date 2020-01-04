Из воинской части в Забайкалье сбежал солдат-срочник

Солдат-срочник Артур Хакимов сбежал из воинской части № 54009.

В Комитете солдатских матерей России считают, что военнослужащий мог направиться в Иркутск, а потом вернуться в родной город Юрюзань Челябинской области.

Есть версия, что он находится в одном из хостелов Иркутска. Организация опубликована на своей странице в соцсети "ВКонтакте" фотографии молодого человека и контакты, по которым можно сообщить информацию о его местонахрждении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье.