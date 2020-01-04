В центре Петербург нацисты устросили "акцию" с дымовыми шашками

В центре Санкт-Петербурга компания молодых людей, сторонником нацистской идеологии, провела "акцию" с дымовыми шашками.

На кадрах видео видно, что около 10 человек стоят посреди дороги и мешают движению. Они взрывают дымовые шашки и размахивают руками.

По словам очевидцев, молодые люди - нацисты, они выкрикивали нацистские кричалки и выбрасывали руки в характерном для фашистов жесте. Также они пели "фанатские песни".

Молодые люди разошлись до приезда полиции. Сотрудники полиции изучают подробности дела.