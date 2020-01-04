В центре Санкт-Петербурга компания молодых людей, сторонником нацистской идеологии, провела "акцию" с дымовыми шашками.
На кадрах видео видно, что около 10 человек стоят посреди дороги и мешают движению. Они взрывают дымовые шашки и размахивают руками.
По словам очевидцев, молодые люди - нацисты, они выкрикивали нацистские кричалки и выбрасывали руки в характерном для фашистов жесте. Также они пели "фанатские песни".
Молодые люди разошлись до приезда полиции. Сотрудники полиции изучают подробности дела.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.