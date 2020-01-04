В контактном зоопарке Екатеринбурга енот напал на девочку

В Екатеринбурге несколько посетителей контактного зоопарка пострадали от его обитателей.

Енот укусил посетителя и инструктора, который работает в учреждении. Енот вцепился в ногу восьмилетней девочки.

По словам ее сестры, в зоопарке было много енотов, они вели себя спокойно. В одном из посещений были молодые еноты, один и них и набросился на девочку.

После нападения животного у ребенка распухла нога. Родители девочки будут подавать заявление в полицию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что контактные зоопарки - бизнес на животных.