В Екатеринбурге несколько посетителей контактного зоопарка пострадали от его обитателей.
Енот укусил посетителя и инструктора, который работает в учреждении. Енот вцепился в ногу восьмилетней девочки.
По словам ее сестры, в зоопарке было много енотов, они вели себя спокойно. В одном из посещений были молодые еноты, один и них и набросился на девочку.
После нападения животного у ребенка распухла нога. Родители девочки будут подавать заявление в полицию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что контактные зоопарки - бизнес на животных.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.