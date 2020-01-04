В Одессе женщина в новогоднюю ночь убила скалкой своего экс-супруга

В Одессе в новогоднюю ночь женщина с разгар ссоры убила скалкой своего экс-супруга.

Сообщается, что женщина пригласила своего бывшего мужа в гости, так как после развода у них были хорошие отношения. Между бывшими супругами возникла ссора, в ходе которой женщина несколько раз ударила экс-супруга скалкой по голове. В результате 43-летний мужчина скончался.

После этого женщина позвонила в полицию и заявила, что стала жертвой домашнего насилия. Сотрудники полиции, приехавшие на место преступления обнаружили тело мужчины и хозяйку дома, одежда которой была вся в крови.

Преступницу задержали по подозрению в умышленном убийстве.

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