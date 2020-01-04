Во Владивостоке задержали мужчину, который в первые январские дни успел проколоть колеса 40 машин.
Преступника удалось опознать по видео, которое было размещено в соцсетях. Правоохранители изъяли у него нож. Злоумышленником оказался 33 -летний местный житель. Он уже признался в содеянном.
В полицию обратились 36 человек с заявлениями о том, что кто-то изрезал колеса их автомобилей.
Стоит отметить, что преступник изрезал не только колеса машин, принадлежащих гражданам, но и автомобиль реанимации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что владельцы разбитых машин устроили самосуд над хулиганом.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.