В Белоруссии таксисту сломали челюсть за "новогодний тариф"

2 января около 02:00 рядом с ночным клубом "Колизей" в такси сел гражданин Белоруссии. Водитель заявил, что служба такси установила двойной коэффициент на новогодний тариф.

Пассажира это возмутило и он ударил водителя в лицо. Потом он пытался бежать, но его задержали другие водители и передали службе ОМОНа.

Водитель был доставлен в больнице, ему сделали операцию, он находится в реанимации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Новый год цены на такси будут кусаться.