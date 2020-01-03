2 января около 02:00 рядом с ночным клубом "Колизей" в такси сел гражданин Белоруссии. Водитель заявил, что служба такси установила двойной коэффициент на новогодний тариф.
Пассажира это возмутило и он ударил водителя в лицо. Потом он пытался бежать, но его задержали другие водители и передали службе ОМОНа.
Водитель был доставлен в больнице, ему сделали операцию, он находится в реанимации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Новый год цены на такси будут кусаться.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.