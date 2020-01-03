Глава Козульского района арестован за взятку

Как сообщает следствие, обвиняемый получил взятку в размере 350 тысяч рублей от одного из местных бизнесменов за помощь в заключении договоров на ремонт крыши госучреждения.

В настоящее время он арестован. Сообщается, что чиновник частично признал свою вину. Ведется расследование.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полковник ФСБ Черкалин готов вернуть государству более 6 млрд рублей.