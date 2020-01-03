Как сообщает следствие, обвиняемый получил взятку в размере 350 тысяч рублей от одного из местных бизнесменов за помощь в заключении договоров на ремонт крыши госучреждения.
В настоящее время он арестован. Сообщается, что чиновник частично признал свою вину. Ведется расследование.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полковник ФСБ Черкалин готов вернуть государству более 6 млрд рублей.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.