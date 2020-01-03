"Закопченный" хозяин дома выжил после пожара на Алтае

В дни новогодних праздников на Алтае выросло число пожаров. Как передает сегодня, 3 января, региональное ГУ МЧС РФ, за минувшие сутки на территории края устранили 17 возгораний. На одном из них, в городе Камень-на-Оби, спасли жизнь человеку.

"К моменту приезда к месту ЧП огнеборцев 54-й пожарно-спасательной части, шел дым из окон частного жилого строения, а из открытой входной двери выбежал "закопченный" владелец жилья. Звеном газодымозащитной службы из задымленного помещения вывели еще одного человека, который слегка надышался опасного дыма, его передали медикам скорой помощи", — рассказали спасатели.

Согласно предварительным оценкам специалистов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.