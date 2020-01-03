Пьяный мужчина нанес брату смертельный удар бутылкой по голове

В Энгельсе расследуется дело о случайном братоубийстве. Как предполагают следователи, вечером 26 декабря 2019 года 42-летний местный житель и его 49-летний брат выпивали у себя дома.

В ходе распития спиртного между братьями возникла ссора. Тогда младший схватил бутылку и ударил ею старшего по голове. Тот сначала не обратил на травму внимания.

Но 29 декабря ему стало хуже. Отец мужчин, находившийся в квартире, вызвал скорую помощь.

Пострадавший был доставлен в больницу, но помочь ему не смогли, мужчина скончался. Ведется расследование.