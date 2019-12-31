Кадеты в Америке будут уволены за нацистское приветствие

По меньшей мере 30 американских кадетов тюремной службы были уволены после появления фотографии, на которой они изображают нацистский салют.

На снимке кадеты из Западно-Вирджинского отдела исправительных и реабилитационных работ вскидывают руки под знаком, который гласит: "Хайль Берд!", имея в виду классного руководителя.

Губернатор штата объявил в понедельник, что кадеты будут уволены.

"Я не потерплю подобного поведения ни в одном государственном учреждении, где бы я ни работал" — заявил он.

Занятия кадетов учебного класса №18 проходили с 21 октября по 27 ноября 2019 года. В последний день и была сделана фотография.

Классный руководитель Кэсси Берд заявила, что в фото не было злого умысла.

"Они сделали это, потому что я такая же жёсткая, как Гитлер", — пояснила она.

Ни одно из имен уволенных официально не разглашается.