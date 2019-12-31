Американец рассказал о годах сексуального насилия со стороны священника

Роберт Дж. Голдберг, которому сейчас 61 год, рассказал о годах сексуальных посягательств во время работы для покойного преподобного Дональда Дж. Макгуайра. В 11 лет Голдберг стал его пажом.

Этот период Голдберг описывает как годы психологического контроля и сексуального насилия. Он оставался в плену у иезуита почти 40 лет, даже вызвался свидетельствовать от имени Макгуайра во время уголовных процессов, которые в конечном итоге привели к 25-летнему тюремному заключению священника.

Только сейчас Голдберг набрался смелости и рассказал свою историю в интервью Associated Press и в иске, который он подал в понедельник в Калифорнийский государственный суд в Сан-Франциско.

Согласно иску, Макгуайр домогался его "более 1000 раз, во многих штатах и странах", во время пребывания в духовных миссиях по всем Соединенным Штатам и Европе. В этих поездках, говорится в иске, Макгуайр ссылался на Голдберга как на своего "протеже".

"Все это время, — говорится в иске, — мальчик носил его портфель, бегал по поручениям и часто терпел ежедневные посягательства, которые включали сексуальные прикосновения, оральное совокупление и анальное проникновение".

Иск, поданный в понедельник, в настоящее время не называет никаких ответчиков, но адвокаты Голдберга говорят, что ответчиками выступят религиозный орден иезуитов в Соединенных Штатах и главный лидер ордена в Риме, передаёт "Правда.Ру".