Картину Пикассо порезал юноша в галере Тейт

Картину Пабло Пикассо повредил злоумышленник в галерее Тейт в Лондоне. Стоимость полотона составляет около 20 миллионов фунтов.

20-летний юноша порвал "Бюст женщины", один из множества портретов Доры Маар, возлюбленной художника, созданных Пикассо.

Картина перемещена из экспозиции, её состояние должны будут оценить специалисты-реставраторы. Пока неясно, насколько серьёзный ущерб причинён кубистическому полотну.

Лондонец задержан и останется под стражей ещё месяц. Сам молодой человек свою вину отрицает.

В минувшем году Россия была потрясена атакой вандала на грандиозное полотно Репина "Иван Грозный и и сын его Иван", напоминает "Правда.Ру".