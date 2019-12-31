Два ветерана труда попытались сжечь себя на пороге административного здания в Красноярске. Следственный комитет обещает разобраться в случившемся.
По предварительной информации, супруги-пенсионеры прибыли в город из Норильска. Им полагалось денежное пособие на приобретение жилья, но за 12 лет они, по всей видимости, так и не увидели денег, что и толкнуло стариков на жест отчаяния.
К счастью, самосожжение пожилой паре не удалось. Теперь следователи обещают лично пообщаться с ветеранами и выяснить все обстоятельства.
Представитель СК пообещала, что ведомство примет "все возможные меры, чтобы права пенсионеров на положенное государством жилье были обеспечены".
В этом году акт самосожжения совершил Альберт Разин, учёный и общественный деятель, напоминает "Правда.Ру". Так философ пытался привлечь внимание к исчезновению удмуртского языка.
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