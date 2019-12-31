Иракские силы безопасности выпустили слезоточивый газ во вторник перед посольством США, чтобы разогнать протестующих, которые собрались, чтобы осудить американские авиаудары в Ираке.
Было использовано лишь небольшое количество слезоточивого газа, и силы ополчения, используя громкоговорители, призвали толпу разойтись, передают свидетели событий.
Посол США в Ираке и другие сотрудники были ранее эвакуированы из соображений безопасности, напоминает "Правда.Ру".
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