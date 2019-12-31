Протестующих у посольства США разгоняют слезоточивым газом

Иракские силы безопасности выпустили слезоточивый газ во вторник перед посольством США, чтобы разогнать протестующих, которые собрались, чтобы осудить американские авиаудары в Ираке.

Было использовано лишь небольшое количество слезоточивого газа, и силы ополчения, используя громкоговорители, призвали толпу разойтись, передают свидетели событий.

Посол США в Ираке и другие сотрудники были ранее эвакуированы из соображений безопасности, напоминает "Правда.Ру".