Депутат из Якутии сломал нос подчинённому

Уголовное дело возбуждено против якутского депутата Виктора Лебедева. Народный избранник сломал подчинённому нос.

Лебедев, являющийся также генеральным директором предприятия "Саханефтегазсбыт", поспорил с подчинённым по рабочим вопросам и, как сообщается, в пылу дискуссии ударил оппонента по лицу. Пострадавший получил перелом носа, а также синяки и ссадины. Инцидент произошёл 19 декабря.

Как сообщила пресс-служба регионального управления СК, этой историей займётся отдел по особо важным делам.

Депутат-единоросс ранее занимался борьбой, а затем пошёл в политику и бизнес.

Недавно "Правда.Ру" рассказывала о депутате, пристрелившем собак прямо на глазах их хозяина.