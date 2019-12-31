Иракцы штурмуют посольство США в Багдаде

Сотни жителей Багдада атаковали посольство США в иракской столице во вторник. Американский посол, по сообщениям СМИ, скрылся с места событий.

Разъярённая толпа, направившаяся к посольству, до этого приносила последние почести боевикам и террористам, по базам которых Соединённые Штаты нанесли удары днём ранее. Атаки были спровоцированы смертельным случаем на одной из военных баз США на территории Ирака, напоминает "Правда.Ру".

Под напором толпы охрана была вынуждена отступить за ограду посольства. Разъярённые иракцы разбивали камеры внешнего наблюдения, скандировали "Смерть Израилю! Смерть Америке!", а также развешивали флаги военизированных организаций, которые атаковали Соединённые Штаты.