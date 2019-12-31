Союзник "Аль-Каиды" взял на себя ответственность за взрыв в Сомали

Террористическая группировка "Аш-Шабаб" в понедельник взяла на себя ответственность за взрыв бомбы в Могадишо, в результате которого погибли по меньшей мере 90 человек в субботу.

Этот взрыв стал самым смертоносным за последние более чем два года в стране, разрушенной почти тремя десятилетиями исламистского насилия и клановой войны.

Исламисты взяли на себя ответственность

В аудиосообщении союзная "Аль-Каиде" группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за взрывы на оживленном контрольно-пропускном пункте к северо-западу от Могадишо.

"Взрыв был направлен против конвоя турецких и сомалийских сил, и они понесли большие потери", — говорится в сообщении пресс-службы "Аш-Шабаб ".

Заграничный след

Власти Сомали заявили, что иностранное правительство, которое она не идентифицировала, помогло спланировать нападение.

Национальное агентство разведки и безопасности Сомали не назвало страну, которая, по его словам, была причастна к взрыву.

"Иностранное госудварство спланировало резню сомалийцев в Могадишо 28 декабря 2019 года", — говорится в "твиттере" ведомства.

Сомалийская разведка также заявила, что она будет использовать помощь от неназванной иностранной разведывательной организации в своем расследовании.