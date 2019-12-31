Террористическая группировка "Аш-Шабаб" в понедельник взяла на себя ответственность за взрыв бомбы в Могадишо, в результате которого погибли по меньшей мере 90 человек в субботу.
Этот взрыв стал самым смертоносным за последние более чем два года в стране, разрушенной почти тремя десятилетиями исламистского насилия и клановой войны.
В аудиосообщении союзная "Аль-Каиде" группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за взрывы на оживленном контрольно-пропускном пункте к северо-западу от Могадишо.
"Взрыв был направлен против конвоя турецких и сомалийских сил, и они понесли большие потери", — говорится в сообщении пресс-службы "Аш-Шабаб ".
Власти Сомали заявили, что иностранное правительство, которое она не идентифицировала, помогло спланировать нападение.
Национальное агентство разведки и безопасности Сомали не назвало страну, которая, по его словам, была причастна к взрыву.
"Иностранное госудварство спланировало резню сомалийцев в Могадишо 28 декабря 2019 года", — говорится в "твиттере" ведомства.
Сомалийская разведка также заявила, что она будет использовать помощь от неназванной иностранной разведывательной организации в своем расследовании.
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