Греция сообщает о восьми похищенных с танкера у берегов Камеруна

Восемь человек были похищены и один получил ранения во время ночного вооруженного нападения на зарегистрированный в Греции танкер, стоявший на якоре у берегов Камеруна, сообщили греческие власти во вторник.

Министерство судоходства Греции заявило, что танкер "Happy Lady" находился в двух морских милях от порта Лимбо в Камеруне, когда его взяли штурмом вооруженные люди.

Пять греков, два уроженца Филиппин и украинец были похищены, один гражданин Греции получил ранения, говорится в заявлении министерства.

Всего экипаж танкера состоял из 28 человек, передаёт "Правда.Ру".