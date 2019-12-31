Пресс-служба "Туполева" сообщила о смерти главного конструктора стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 Валентина Близнюка.
"30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций", - сказано в сообщении.
В компании его называли "выдающимся авиаконструктором". Вклад Валентина Близнюка в отечественное авиастроение невозможно оценить.
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