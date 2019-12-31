Специалисты не могут добраться до места крушения вертолёта на Кауаи

На гавайском острове Кауаи потерпел крушение экскурсионный вертолет, погибли все семь человек на борту. Труднодоступная и пересеченная местность может затруднить или даже сделать невозможным выяснение причин катастрофы.

Федеральные следователи, прибывшие в воскресенье, называют труднодоступный район крутых скал и густых навесов джунглей одним из самых сложных мест крушения, что они видели.

Доставка следователей на место крушения оказалась одной из первоначальных проблем, сказал в понедельник представитель Национального совета по безопасности перевозок (NTSB) Эрик Вайс.

"Логистика этого конкретного объекта очень сложная, даже по стандартам NTSB", — сказал Вайс. "Я не могу преувеличить сложность местности."

Катастрофа на Кауаи

В четверг, 26 декабря, вертолёт проводил экскурсионный тур над живописным Кауаи, где, в частности, проходили видовые съёмки фильма "Парк Юрского периода". Вертолет, по-видимому, ударился о скалу, прежде чем упасть с высоты 45-90 метров, сообщил командир пожарного батальона Кауаи Соломон Конохо.

Ранее американские власти заявляли, что может быть крайне сложно выяснить причины недавней авиакатастрофы в городе Лафайет, штат Луизина, напоминает "Правда.Ру".