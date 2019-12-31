В ДТП с пассажирским автобусом в Зауралье погиб один человек

В ночь на 31 декабря в Курганской области на трассе Екатеринбург — Шадринск -Курган произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Курганской области, на 144 км автодороги столкнулись пассажирский автобус и Hyundai Sonata.

По предварительным данным, виноват в аварии водитель легкового автомобиля. Вероятно, он уснул за рулем, и машина оказалась на встречке. Водитель автобуса, ехавшего из Кургана, которому "в лоб" выскочил Hyundai, экстренно затормозил. Но, хотя ему и удалось остановить машину, столкновение все же произошло.

В салоне автобуса были 11 пассажиров. Все они оказались пристегнутыми, и никто не пострадал. Находившимся в легковушке не повезло: водитель скончался на месте от полученных травм, четверо его пассажиров госпитализированы.

Всех пассажиров обездвиженного автобуса доставили в город Катайск. Уже оттуда они поехали дальше.