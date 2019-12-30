Депутат из Кировской области, возможно, охотился на собак

Полиция проверяет информацию об убийстве охотничьих собак в Кировской области. Предположительно, к охоте на животных имеет отношение депутат областного заксобрания.

На днях в соцсетях было выложено видео, где видны трупы собак, отстрелянные гильзы и следы снегохода. Автор съёмки утверждал, что ему известен стрелок — якобы это региональный депутат Вячеслав Ягдаров. Запись также сообщала, что заявление на него передано в полицию.

Заксобрание уже отреагировало на новость и пообещало дать оценку действиям депутата, если информация подтвердится.

Пресс-служба регионального управления МВД заявила, что проверкой по собранным материалам будет заниматься Следственный комитет, так как расследование в отношении депутатов вне компетенции полиции.

Как сообщала ранее "Правда.Ру", в американском штате Кентукки ищут человека, застрелившего около двух десятков лошадей в этом месяце.