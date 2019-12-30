Подземные толчки сотрясли нефтеперерабатывающий завод в Иране

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Ирана в понедельник недалеко от города Бендер-Аббас, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, сообщили иранские государственные СМИ.

Информации о жертвах или повреждениях нефтяных установок не поступало.

Иранские информационные агентства сообщили, что землетрясение произошло в провинции Ормозган примерно в 48 км к северо-востоку от Бендер-Аббаса, крупного порта с нефтяными установками, включая нефтеперерабатывающий завод, на глубине 20 км.

На прошлой неделе мощное землетрясение наблюдалось в Иране вблизи единственной в стране АЭС, напоминает "Правда.Ру".