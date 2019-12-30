Судан приговорил 27 агентов спецслужб к повешению за убийство учителя

Суданский суд приговорил в понедельник 27 сотрудников Национальной разведывательной службы к смертной казни через повешение за убийство учителя, задержанного в феврале во время протестов, которые привели к свержению бывшего президента Омара аль-Башира.

Это был первый случай, когда суды вынесли обвинительные приговоры в связи с разгоном демонстраций в течение нескольких месяцев до и после свержения Башира в апреле.

Тринадцать обвиняемых были приговорены к тюремному заключению, а еще четыре были оправданы в приговоре, который может подлежать нескольким этапам апелляции.

Смерть учителя

Смерть учителя Ахмеда аль-Хайра в восточном городе Хашм Аль-Кирба стала одним из ключевых поводов для длившихся 16 недель протестов против правления Башира.

Семья Хайра сказала, что сотрудники Службы безопасности первоначально утверждали, что он умер от отравления, хотя через несколько дней государственное расследование установило, что он умер от травм, полученных в результате жестокого избиения.

Сотни людей собрались у здания суда в Омдурмане, где в понедельник был вынесен приговор, некоторые размахивали национальными флагами или держали в руках фотографии Хайра.