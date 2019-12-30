Пол кафе провалился вместе с посетителями в Астрахани

Посетители одного из кафе в Астрахани провалились в подвал, когда в заведении общепита обрушился пол.

Как сообщила пресс-служба местного управления МЧС, несчастье произошло днём 30 декабря. В тот момент в кафе находилось 14 человек, в том числе и дети.

К счастью, пострадали при неожиданной катастрофе лишь четверо посетителей. Они уже отправлены в медицинские учреждения, где им оказывают помощь.

Недавно в одном из подвалов Петербурга обнаружили труп, лежавший там не меньше месяца, напоминает "Правда.Ру".