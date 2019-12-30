Названа вероятная причина крушения самолёта в Казахстане

Причиной падения пассажирского самолёта под Алма-Атой могло стать попадание в так называемый спутный след ранее взлетевшего воздушного судна.

Спутный след — вихревые воздушные потоки, образующиеся за пролетающим самолётом, особенно мощные при взлёте и посадке. Известно, что попадание в спутную струю может сделать воздушное судно неуправляемым.

Как заявил директор летной службы Bek Air Ерик Сапаров, взлёт пострадавшего борта и предыдущего самолёта разделяла всего минута. Он также подчеркнул, что если бы вблизи взлётной полосы не было построек, что является грубым нарушением правил безопасности, жертв удалось бы, вероятнее всего, избежать.

"Возникает вопрос, как могло быть построено здание рядом с аэропортом?!" — недоумевает Сапаров.

Крушение Fokker-100 произошло ранним утром в минувшую пятницу, напоминает "Правда.Ру". Жертвами авиакатастрофы стали 12 человек, включая командира самолёта, 67 пассажиров и членов экипажа получили ранения различной степени тяжести. Упавший авиалайнер дополнительно врезался в жилое здание, находившееся за ограждением аэропорта.