Пожарный-доброволец погиб от огня в Австралии

Добровольный пожарный умер в понедельник, а двое других пострадали от ожогов после того, как их грузовик перевернулся из-за мощного порыва ветра, вызванного бушующими в Австралии пожарами.

Волонтёры работали на пожаре примерно в 70 км (45 миль) к востоку от Олбери в Новом Южном Уэльсе, сообщили пожарные власти в своем твиттере.

В штате Виктория, где, как ожидается, в течение всей ночи природные условия будут крайне неблагоприятными для борьбы с огнём, действует 11 чрезвычайных противопожарных предупреждений. Пожары также угрожают Южной Австралии и Тасмании.