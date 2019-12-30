Ракетный удар был нанесён по параду в Йемене

Не менее пяти человек стали жертвами ракетного удара, нанесённого по военному параду на юге Йемена. Еще девять человек пострадали от ракеты, попавшей в смотровую площадку.

Нападение произошло в конце выпускных торжеств для новобранцев сил "Пояса Безопасности", проходивших в городе Аль-Дхалия.

"Пояс безопасности" — организация, поддерживаемая Арабскими Эмиратами, которая воевала на стороне правительства Йемена против повстанцев-хуситов.

Официальные лица уже обвинили хуситов в ракетной атаке.

Повстанцы пока никак не комментировали эти заявления, однако известно, что они стояли за аналогичной атакой на силовиков в августе минувшего года, унесшей жизни более чем тридцати человек, напоминает "Правда.Ру".