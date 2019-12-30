Британские пожарные спасли на Рождество черепаху-поджигательницу

Пожарные в Англии пришли на помощь "сердитой" черепахе, которая, по их мнению, была ответственна за поджог собственного дома.

Согласно отчету об инциденте от службы пожарно-спасательной службы округа Эссекс, огнеборцы отправились по адресу в городе Грейт-Данмоу на Рождество по звонку местного жителя, который услышал, как сработала пожарная сигнализация у соседей.

Прибыв на место, пожарные расчеты сообщили, что дом уже был заполнен дымом, а в одной из комнат пожарные обнаружили очаг возгорания.

Черепаха, вероятно, опрокинула тепловую лампу, которая затем подожгла ее подстилку, говорится в заявлении пожарной службы.

"Эта 45-летняя черепаха может выглядеть сердитой, но это ее счастливый день", — написала пожарная служба в своём "Твиттере".

Хозяйка рептилии уже поблагодарила публично пожарных, спасших её питомца.