Пожарные в Англии пришли на помощь "сердитой" черепахе, которая, по их мнению, была ответственна за поджог собственного дома.
Согласно отчету об инциденте от службы пожарно-спасательной службы округа Эссекс, огнеборцы отправились по адресу в городе Грейт-Данмоу на Рождество по звонку местного жителя, который услышал, как сработала пожарная сигнализация у соседей.
Прибыв на место, пожарные расчеты сообщили, что дом уже был заполнен дымом, а в одной из комнат пожарные обнаружили очаг возгорания.
Черепаха, вероятно, опрокинула тепловую лампу, которая затем подожгла ее подстилку, говорится в заявлении пожарной службы.
"Эта 45-летняя черепаха может выглядеть сердитой, но это ее счастливый день", — написала пожарная служба в своём "Твиттере".
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