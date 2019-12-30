Выяснение причин авиакатастрофы в Луизиане может занять годы

Отсутствие сигнала бедствия и регистратора полетных данных в сочетании с искореженными и обугленными обломками крайне затрудняет выяснение причин авиакатастрофы в Луизиане.

Заместитель председателя Национального совета по безопасности на транспорте Брюс Ландсберг сказал на пресс-конференции, что это может занять от 12 до 18 месяцев.

Что случилось в Лафайете

Двухмоторный Piper Cheyenne упал с неба примерно через минуту после взлета в субботу из регионального аэропорта Лафайет.

Самолет разбился рядом с почтовым отделением и загорелся в считаные секунды, оставив землю усеянной горящими обломками. Пятеро из шести человек, находившихся на борту, погибли.

Самолет направлялся в Атланту на матч плей-офф Лиги чемпионов между университетами Лос-Анджелеса и Оклахомы. Среди погибших была спортивная телеведущая Карли Маккорд, невестка тренера ЛГУ Стивена Энсмингера.