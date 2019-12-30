В Австралии не будет фейерверков на Новый год из-за пожаров

Новогодние фейерверки в столице Австралии Канберре были отменены из-за возрастающей в связи с жарой опасностью пожаров. Растёт вероятность, что Сидней тоже останется без праздничного салюта.

Ожидается, что во вторник, 31 декабря температура может достигнуть 38 градусов в столице страны Канберре и 33 градусов в Сиднее, крупнейшем городе Австралии. Густой дым, который окутал знаковые достопримечательности города в последние месяцы, также сохранится к празднованию Нового года.

Лесные пожары унесли жизни девяти человек и разрушили более тысячи домов в течение последних нескольких месяцев, причем Новый Южный Уэльс, самый густонаселенный штат Австралии, несет больше всего потерь.

На 30 декабря по всему новому Южному Уэльсу горело 97 пожаров, причем 43 из них еще не были локализованы. Всего пожарные запреты были объявлены в 10 районах, в том числе в Сиднее.

Фейерверки во время катастрофы

Городской совет Сиднея одобрил фейерверк-шоу во вторник, хотя пожарные власти предупредили, что он может быть отменен, если ситуация с пожарами будет оценена как катастрофическая.

Ожидается, что популярные торжества привлекут миллион человек на знаменитый берег Сиднейской гавани и принесут 130 миллионов австралийских долларов экономике Нового Южного Уэльса. По оценкам, около миллиарда человек во всем мире смотрели прошлогодний показ по телевизору.