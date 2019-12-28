Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране недалеко от АЭС

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Ирана ранним утром 27 декабря. Первая в стране атомная электростанция расположена неподалёку от эпицентра природной катастрофы.

Толчки возникли около 5 часов утра по местному времени, на глубине около 28 км. Эпицентр землетрясения зарегистрирован, по сообщениям американской Геологической службы, в 44 км к юго-востоку от города Бораджан в провинции Бушер.

Одноимённая атомная станция находится к юго-западу от Бораджана, вблизи источника подземных толчков. Открытый в августе 2010 года, АЭС «Бушер» была открыта девять лет назад и является первым гражданским ядерным реактором не только в Исламской Республике Иран, но и на всём Ближнем Востоке.

До сих пор отсутствует информация о возможных повреждениях АЭС или о том, что их удалось избежать.