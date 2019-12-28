Пять человек погибли при падении самолёта рядом с супермаркетом «Walmart» в городе Лафайет, штат Луизиана.
Три человека, находившиеся на земле, получили ранения и были доставлены в больницу, сообщают местные СМИ. Количество людей, находившихся на борту самолета, пока неизвестно.
Самолет разбился в 9 утра по местному времени (18:00 по Москве). Кадры с места происшествия показывают горящие обломки в поле.
От удара обрушившегося самолета выбило стекла в одном из соседних почтовых отделений.
Супермаркет "Walmart" был эвакуирован после авиакатастрофы, передаёт "Правда.Ру".
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.