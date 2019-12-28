В Луизиане упал самолёт, 5 человек погибли

Пять человек погибли при падении самолёта рядом с супермаркетом «Walmart» в городе Лафайет, штат Луизиана.

Три человека, находившиеся на земле, получили ранения и были доставлены в больницу, сообщают местные СМИ. Количество людей, находившихся на борту самолета, пока неизвестно.

Самолет разбился в 9 утра по местному времени (18:00 по Москве). Кадры с места происшествия показывают горящие обломки в поле.

От удара обрушившегося самолета выбило стекла в одном из соседних почтовых отделений.

Супермаркет "Walmart" был эвакуирован после авиакатастрофы, передаёт "Правда.Ру".