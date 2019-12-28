Тысячи коал, вероятно, погибли в австралийских пожарах

Тысячи коал, как опасаются власти, погибли в опустошенном лесным пожаром районе к северу от Сиднея. Это ещё больше сократило популяцию редкого сумчатого, ставшего одним из символов Австралии.

Между тем пожарная опасность увеличилась на востоке страны в субботу, когда температура резко возросла.

На побережье Нового Южного Уэльса обитало до 28 тысяч коал, но в последние месяцы лесные пожары значительно сократили их популяцию.

"До 30 процентов их среды обитания было уничтожено", — заявила министр окружающей среды Австралии Сьюссан Лэй. — "Мы узнаем больше, когда пожары утихнут и можно будет провести надлежащую оценку."

Фото и видео с коалами, пьющими воду после спасения от лесных пожаров, стали вирусными в социальных сетях в последние дни.

Опасность пожаров растёт, пока власти отдыхают

Пожароопасность в Новом Южном Уэльсе была повышена до "серьёзной" в субботу, так как в регионе вновь поднимается температура. В пригороде Сиднея жара уже достигла 41 градуса по Цельсию. Канберра, столица Австралии, достигла пика в 38 градусов в субботу, и прогноз на следующую неделю неутешитешльный.

Между тем, Министр чрезвычайных служб Нового Южного Уэльса Дэвид Эллиотт отправился в зарубежный семейный отпуск после сильно критикуемой поездки премьер-министра Скотта Моррисона на Гавайи. Моррисон, который извинился за то, что уехал, в конце концов прервал свой отпуск и вернулся в Сидней в прошлые выходные.

Эллиот заявил, что он будет получать информацию ежедневно, находясь за границей. "Если ситуация с лесным пожаром потребует этого, я без колебаний вернусь домой", — сказал он.