На Ботанической улице в Петергофе возле общежития СПбГУ обнаружили тело студента первого курса. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. По информации издания, 21-летний студент первого курса физического факультета был без экзаменов зачислен в университет.
В учебном заведении отказались комментировать смерть студента. По предварительным данным, полицейские расследуют две версии случившегося - случайное падение или самоубийство.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.