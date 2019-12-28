Тело студента-первокурсника обнаружили возле общежития СПбГУ

На Ботанической улице в Петергофе возле общежития СПбГУ обнаружили тело студента первого курса. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. По информации издания, 21-летний студент первого курса физического факультета был без экзаменов зачислен в университет.

В учебном заведении отказались комментировать смерть студента. По предварительным данным, полицейские расследуют две версии случившегося - случайное падение или самоубийство.