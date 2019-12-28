В Уругвае властям удалось захватить рекордные шесть тонн кокаина. Они называют это самой большой неудачей для наркоторговцев в истории страны.
В порту Монтевидео моряки и таможенники изъяли 4,4 тонны наркотика. Он был спрятан в четырех контейнерах с соевой мукой, предназначенных для Ломе, столицы Того. Еще 1,5 тонны позже были найдены на ранчо, сообщают местные СМИ.
Общая стоимость изъятых наркотиков достигает 1,3 миллиардов долларов.
Подозрения по поводу груза в порту были вызваны тем, что экспортная фирма не перевозила много сои в прошлом, соя не широко потребляется в Африке, и почти треть кокаина, потребляемого в Европе, контрабандой переправляется туда через Африку, сообщают местные СМИ.
Официальный представитель ВМС Диего Перона сообщил журналистам, что в первом контейнере было обнаружено более 3000 "кирпичей" кокаина весом 1,1 кг каждый. Контейнеры должны были быть погружены на зарегистрированное в Италии судно, сообщают местные СМИ.
Директор Таможенной службы Уругвая Хайме Борджани заявил, что точно неизвестно, где произведён кокаин, но что он был загружен на грузовики во вторник на ранчо в юго-западном департаменте Сориано, в 290 км от Монтевидео.
Министерство внутренних дел заявило, что полиция провела рейд на ранчо и нашла там больше кокаина, а уругвайская газета El País сообщила, что было изъято еще 1,5 тонны этого наркотика. Владелец ранчо и его сын были арестованы вместе с двумя рабочими.
"Важно показать всему миру и наркоторговцам, что им не стоит связываться с уругвайской таможней", — сказал Борджани. "Мы предприняли необходимые шаги, чтобы избавить страну от этого бедствия."
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