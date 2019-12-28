Шесть тонн кокаина изъяла таможня Уругвая

В Уругвае властям удалось захватить рекордные шесть тонн кокаина. Они называют это самой большой неудачей для наркоторговцев в истории страны.

В порту Монтевидео моряки и таможенники изъяли 4,4 тонны наркотика. Он был спрятан в четырех контейнерах с соевой мукой, предназначенных для Ломе, столицы Того. Еще 1,5 тонны позже были найдены на ранчо, сообщают местные СМИ.

Общая стоимость изъятых наркотиков достигает 1,3 миллиардов долларов.

Как вычислили наркоторговцев

Подозрения по поводу груза в порту были вызваны тем, что экспортная фирма не перевозила много сои в прошлом, соя не широко потребляется в Африке, и почти треть кокаина, потребляемого в Европе, контрабандой переправляется туда через Африку, сообщают местные СМИ.

Официальный представитель ВМС Диего Перона сообщил журналистам, что в первом контейнере было обнаружено более 3000 "кирпичей" кокаина весом 1,1 кг каждый. Контейнеры должны были быть погружены на зарегистрированное в Италии судно, сообщают местные СМИ.

Директор Таможенной службы Уругвая Хайме Борджани заявил, что точно неизвестно, где произведён кокаин, но что он был загружен на грузовики во вторник на ранчо в юго-западном департаменте Сориано, в 290 км от Монтевидео.

Министерство внутренних дел заявило, что полиция провела рейд на ранчо и нашла там больше кокаина, а уругвайская газета El País сообщила, что было изъято еще 1,5 тонны этого наркотика. Владелец ранчо и его сын были арестованы вместе с двумя рабочими.