Как минимум 61 человек погиб при теракте в Сомали в "час пик"

Сообщается, что по меньшей мере 61 человек погиб в результате взрыва заминированного автомобиля в утренний час пик в столице Сомали.

Взрыв прогремел на контрольно-пропускном пункте на оживленном перекрестке в Могадишо.

Группировка исламистских боевиков "Аш-Шабаб", союзная "Аль-Каиде", ведет повстанческую деятельность уже более 10 лет. Она была вытеснен из столицы в 2011 году, но сохраняет контроль над некоторыми районами страны.

Очевидцы описали кровавую бойню на месте происшествия.

"Все, что я мог видеть, — это разбросанные трупы, некоторые из них обгорели до неузнаваемости", — сказал Сакарийе Абдукадир, оказавшийся рядом с местом трагедии.

Пять человек были убиты ранее в этом месяце, когда "Аш-Шабаб" атаковал отель в Могадишо, популярный среди политиков, военнослужащих и дипломатов.