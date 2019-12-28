Уже второй побег произошёл в краевой психиатрической больнице Читы за два месяца. На свободе оказались два пациента.
Предыдущий побег произошёл в ноябре. Тогда лечебницу покинули два пациента с судимостями, причём один из них был убийцей. К счастью, обоих беглецов тогда удалось благополучно вернуть в больницу.
После их возвращения местная прокуратура начала проверку лечебного учреждения. Выяснилось, что профессиональной охраны там попросту не было: психически нездоровых людей медики охраняли "собственными силами".
Прокуратура потребовала, чтоб главврач устранил эти нарушения. Люди, непосредственно отвечавшие за организацию охраны в лечебнице, были уволены. Но этого оказалось недостаточно…
Теперь краевая прокуратура направила в суд иск, требуя обеспечить медучреждение надлежащей охраной, сообщает её пресс-служба.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.