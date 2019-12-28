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Пациенты второй раз за два месяца бегут их психбольницы в Чите

Происшествия » Человеческий фактор

Уже второй побег произошёл в краевой психиатрической больнице Читы за два месяца. На свободе оказались два пациента.

Предыдущий побег произошёл в ноябре. Тогда лечебницу покинули два пациента с судимостями, причём один из них был убийцей. К счастью, обоих беглецов тогда удалось благополучно вернуть в больницу.

Сумасшедшие без охраны

После их возвращения местная прокуратура начала проверку лечебного учреждения. Выяснилось, что профессиональной охраны там попросту не было: психически нездоровых людей медики охраняли "собственными силами".

Прокуратура потребовала, чтоб главврач устранил эти нарушения. Люди, непосредственно отвечавшие за организацию охраны в лечебнице, были уволены. Но этого оказалось недостаточно…

Теперь краевая прокуратура направила в суд иск, требуя обеспечить медучреждение надлежащей охраной, сообщает её пресс-служба.

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