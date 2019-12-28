"Чёрные ящики" упавшего в Казахстане самолёта расшифруют в Москве

Бортовые самописцы упавшего вчера в Казахстане Fokker-100 передадут в Москву в воскресенье. Об этом сообщил казахский вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Он заявил, что "чёрные ящики" уже извлечены из-под обломков самолёта. Завтра их отправят в российскую столицу. Там самописцы изучат специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

"Работает следственно-оперативная группа", — подчеркнул вице-министр.

Что случилось под Алма-Атой

Крушение произошло ранним утром в пятницу, напоминает "Правда.Ру". Принадлежащий компании Bek Air самолёт перевозил 95 пассажиров, 53 из них сейчас госпитализированы, большинство — в тяжёлом состоянии. Ещё больше десятка пострадавших не были отправлены в больницу. 12 человек погибли при падении, включая командира самолёта.

Власти называют несколько предварительных версий произошедшего, от неблагоприятных погодных условий до ошибки экипажа.

Деятельность авиакомпании Bek Air пока приостановлена. Её сертификат будет возобновлён не ранее 10 января, сообщили в АО "Авиационная администрация Казахстана".